Nach dem Nein aus Rimbach herrscht Ratlosigkeit

Lindenfels/Weschnitztal.„Enttäuscht und überrascht gleichermaßen“ zeigen sich Verwaltungsspitze und Sprecher der politischen Gruppierungen in Fürth und Mörlenbach über den Ausgang des Bürgerentscheids in Rimbach. Dabei wurde am Sonntag mit knapper Mehrheit der Beitritt zum Zweckverband Interkommunaler Entwicklungsverband Weschnitztal mit Fürth und Mörlenbach abgelehnt. Zuvor war bereits die Stadt Lindenfels aus dem Projekt ausgestiegen.

Tenor der Stellungnahmen von Fürths Bürgermeister Volker Oehlenschläger, Mörlenbachs Erstem Beigeordneten Andreas Pfeiffer, dem Fürther CDU-Fraktionsvorsitzenden Bernd Schmitt und des Mörlenbacher SPD-Fraktionsvorsitzenden Detlev Haas ist es, sich jetzt „weiter zu beraten, auszuloten, was geht und was nicht, was Sinn macht“, wie es Bernd Schmitt formulierte.

Enttäuscht zeigten sich Oehlenschläger und Pfeiffer, weil die Dinge doch interkommunal entwickelt werden sollten: „Diese Chance ist jetzt bezüglich eines Gewerbegebiets vertan.“ Oehlenschläger räumt unumwunden ein, dass „es keinen Plan B gibt, den wir jetzt aus der Schublade ziehen“.