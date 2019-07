Nahkauf bleibt vorerst geöffnet

Lindenfels.Bürgermeister Michael Helbig bricht nicht in Panik aus, angesichts des Insolvenzantrags, den das Markthaus Mannheim gestellt hat, der Betreiber des Nahkaufmarkts in Lindenfels. „Ich gehe davon aus, dass der Markt hier in Lindenfels erhalten bleibt“, sagte der Rathauschef im Gespräch mit dieser Zeitung.

Der Nahkauf ist derzeit der einzige Markt in Lindenfels. Eine Zeit lang gab es überhaupt keinen, im April 2016 öffnete der Betrieb an der Nibelungenstraße seine Pforten und beendete diese Situation. Es handelt sich um einen inklusiven Betrieb, in dem auch Menschen mit Handicap eine Anstellung finden.

Bis auf Weiteres solle sich nichts ändern, sagt auch Markthaus-Geschäftsführerin Sabine Neuber. Bis zur Entscheidung, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, dürften noch etwa drei Monate vergehen. Derweil solle ein Plan aufgestellt werden, wie es mit dem Unternehmen und seinen Standorten weitergeht.

Auf die Kasse der Stadt Lindenfels hat die Schieflage des Mannheimer Unternehmens mit etwa 100 Mitarbeitern keine Auswirkungen. Zwar hat die Stadt 2015 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 30 000 Euro übernommen, verteilt auf bis zu 80 Monate. Mittlerweile habe die kreditgebende GLS Gemeinschaftsbank dieses Geld jedoch an die Stadt zurückgegeben, teilte Helbig mit.

Die Bürgschaft hat in der Vergangenheit für Diskussionsstoff in der Lindenfelser Lokalpolitik gesorgt. Das Stadtparlament hatte ursprünglich eine Bürgschaft von 60 000 Euro für 24 Monate beschlossen. Im Laufe der Verhandlungen der Stadt mit dem Unternehmen wurde dies jedoch umgeändert – allerdings vergaß Helbig damals, die Stadtverordneten darüber zu informieren. Nur wenige Wochen, nachdem der Bürgermeister dies nachgeholt hatte, erhielt die Stadt die Bürgschaft zurück. w kb

