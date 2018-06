Anzeige

Lindenfels.Seltener Besuch in Lindenfels: Ein Nashornkäfer, der sich mit seinen Larven in einem Komposthaufen am Bauhof niedergelassen hat, war jüngst Thema im Hauptausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung. Dieter Adolph (FDP) hatte die Sichtung des schützenswerten Insekts gemeldet, das häufig vorkommt, aber eher wärmere Regionen bevorzugt und im Odenwald eher selten anzutreffen ist. Adolph regte an, den betreffenden Bereich des Bauhofs abzusperren. Im Bild ist ein weibliches Tier zu sehen, von dem sich die Männchen durch das namensgebende Horn auf dem Kopf unterscheiden, mit dem sie Kämpfe austragen.

Wie Bürgermeister Michael Helbig im Stadtparlament berichtete, hat die städtische Bauverwaltung die Naturschutzbehörde des Kreises hinzugezogen. Eine Absperrung sei ebenso möglich wie eine Umsetzung des Haufens.

Auch der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) sei mit dem Fall befasst: Er hatte diesen Komposthaufen aufgesetzt, damit sich Bürger kostenlos daran bedienen können. Der Zweckverband werde den Haufen untersuchen und gegebenenfalls das weitere Vorgehen mit der Stadtverwaltung absprechen. kbw/Bild: Magne Flåten/ Wikipedia