Negativrekord bei den Wanderfreunden

Lindenfels.Die Wanderung der Wanderfreunde Lindenfels nach Reichelsheim wurde mit nur neun mutigen Wanderern am heißesten Tag im Juni bewältigt. In der inzwischen zweieinhalbjährigen Amtszeit von Roland Löw als Leiter der Gruppe war dies die geringste Beteiligung an einer Tour.

Jeden Mittwoch treffen sich die Wanderfreunde um 13.15 Uhr für eine zweistündige Wanderung auf ausgewählten Wegen. Der Treffpunkt wechselt jede Woche. Zum Schluss gibt es immer eine Einkehr am Ziel. Bei normalen Wetterbedingungen wandert die Gruppe mit durchschnittlich 35 Teilnehmern.

Bei der Wanderung nach Fränkisch-Crumbach Anfang Juli waren dann wieder 37 Leute dabei. Es war eine schöne Tour, trotz des verlorenen Weges, der einfach im Wald endete. red/Bild: Wanderfreunde

