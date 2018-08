Anzeige

Lindenfels.Eine Buch-Neuerscheinigung befasst sich mit der Museumslandschaft in der Burgstadt Lindenfels. Das Werk von Peter Dinkel trägt den Titel „Ganz schön auf der Höhe – Lindenfels – kleinste Museumshauptstadt von Deutschland?“. Das Buch sei eine Rarität sagt der Autor. Wertvoll seien nicht nur der Inhalt mit vielen Farbbildern und 65 Museumsstationen in und rund um Lindenfels, sondern auch eine echte Lindenfelser Ansichtskarte aus dem Jahr 1924 und eine originale „Heinz Erhardt-Briefmarke“, die beide jeweils einem Band der ersten Auflage beigefügt sind. Die Erstauflage war jedoch schon vor Veröffentlichung vergriffen, eine Zweitauflage des Buches wurde bereits nachgeordert, allerdings ohne die kleinen Zugaben.

Peter Dinkel lebt seit einigen Jahren in Lindenfels, mit seiner Elektro-Kutsch kennt ihn inzwischen nahezu jeder. Er ist täglich in Lindenfels auf Tour, redet mit den Menschen, taucht ein in die Historie des Burgstädtchens und hat in den vergangenen vier Jahren dabei so manche schrullige Geschichte ans Tageslicht befördert.

Viele Überraschungen

Der Schritt zu einem Buch war dann auch nicht mehr weit. Die 65 Museumsstationen verdienten allesamt musische Bewunderung, findet der bekennende Neu-Lindenfelser. Auch er selbst will dazu einige Ideen beisteuern. So hat er beispielsweise die Idee, aus einem Leer-Stand einen musealen Lehrstand zu zaubern, dazu kommt die Museums-Kutsche, die das Publikum auf unterschiedlichen Wegen und Pfaden zu den vielfältigen Stationen bringt.