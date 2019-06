Neue Adresse für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst

Lindenfels.Der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) in Lindenfels zieht um. Ab Mittwoch, 26. Juni, befindet sich die Bereitschaftsdienstzentrale im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Lindenfels in der Nibelungenstraße 81.

Auf das Versorgungsangebot habe der Umzug keinerlei Auswirkung, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Patienten, deren akute Beschwerden (keine Notfälle) außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten versorgt werden müssen, können den Bereitschaftsdienst weiterhin mittwochs- und Freitagsnachmittags, samstags und sonntags sowie an Feier- und Brückentagen aufsuchen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Allerdings ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst unter der bundesweiten kostenlosen Rufnummer 116117 ständig erreichbar. Bei starken Herzbeschwerden, Bewusstlosigkeit, schweren Verbrennungen oder anderen akuten lebensbedrohlichen Symptomen muss allerdings sofort der Rettungsdienst unter der Nummer 112 angefordert werden.

Die Bereitschaftsärzte werden sich künftig die Behandlungszimmer im MVZ mit den Ärzten der Gemeinschaftspraxis teilen. Da die Öffnungszeiten von ÄBD und MVZ unterschiedlich sind, wird es keine Überschneidungen geben. Mittelfristig ist daran gedacht, die beiden Angebote in der früheren Lindenfelser Poststelle an der Ecke Nibelungenstraße / Freiensehnerstraße zusammenzufassen.

Die neue ÄBD-Zentrale in Lindenfels ist sichtbar ausgeschildert und befindet sich direkt an der Haltestelle Lindenfels-Mitte der Buslinien 665 und 666. Hier stehen auch öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Bis einschließlich morgen (Sonntag) um 20 Uhr werden Patienten noch am alten Standort des Bereitschaftsdienstes an der Nibelungenstraße 101 versorgt. Die neue ÄBD-Zentrale öffnet erstmals am Mittwoch, 26. Juni, um 14 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.06.2019