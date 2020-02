Neue Beamtin an der GAZ

Reichelsheim.Applaus gab es im Lehrerzimmer der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim als Stufenleiter Frank Rosenberg im Rahmen einer Pausenkonferenz Johanna Anghel-Gürtelschmied die Urkunde zur Verbeamtung auf Lebenszeit überreichte.

Die Studienrätin, die Biologie und Sport an der GAZ unterrichtet, studierte zunächst Lehramt an Gymnasien an der Technischen Universität Darmstadt, wo sie auch ihr erstes Staatsexamen ablegte. Am 1. November 2014 begann dann ihr Vorbereitungsdienst an der GAZ.

Dieser endete im Jahr 2016 mit der erfolgreichen zweiten Staatsprüfung und einer fließenden Weiterbeschäftigung an der Reichelsheimer Schule im Angestelltenverhältnis. 2018 erhielt Anghel-Gürtelschmied schließlich eine Planstelle und – damit verbunden – die Ernennung zur Studienrätin.

Über die nun erfolgte Verbeamtung auf Lebenszeit freute sich die junge Lehrerin besonders. Zu den Gratulanten zählte außer Frank Rosenberg für die Schulleitung auch Personalratsvorsitzender Christian Hofmann. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.02.2020