Neue Brücke über den Mergbach

Reichelsheim.Ab Montag, 2. September, wird die Brücke über den Mergbach in der Kreisstraße 77 in Reichelsheim erneuert werden. Die Bauarbeiten werden nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil voraussichtlich bis Ende Dezember dauern.

Für die Brückenerneuerung wird die Straße gesperrt werden. Eine Umleitung über die B 47 und die L 3399 nach Winterkasten, sowie die K 77 über Laudenau nach Reichelsheim wird eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können der Baustelle über die Waldstraße und die Fußgängerbrücke flussabwärts umgehen.

Die Brücke aus dem Jahr 1967 s ist nach Angaben von Hessen Mobil stark beschädigt. Vor allem die Unterseite weise starke Schäden auf: größere Betonabplatzungen und verrostete Teile an der tragenden Bewehrung. Nach der Erneuerung wird auch die Fahrbahn an der benachbarten Einmündung der K 77 in die B 38 saniert werden. Die Verkehrsinseln werden ebenfalls erneuert.

Die Bauarbeiten kosten laut Hessen Mobil eine Million Euro. Davon trägt der Odenwaldkreis rund 750 000 Euro, der Bund den Rest. Mit rund 620 000 Euro unterstützt das Land Hessen den Kreis. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.08.2019