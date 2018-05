Neue Heimat für den Notarzt im Weschnitztal

Lindenfels/Rimbach.Im Normalfall sind die Leute froh, wenn sie die Dienste von Rettungssanitätern nicht in Anspruch nehmen müssen. Jetzt aber strömten Interessierte in Scharen zur neuen Rettungswache der Johanniter am Steinigen Weg in Rimbach, um die Eröffnung des neuen Stützpunktes offiziell zu feiern.

Hier haben die Mitarbeiter nicht nur ein Arbeitsumfeld erhalten, das optimale Voraussetzungen für diese

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3988 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.05.2018