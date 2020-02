Neue Lehrer an der Bonhoeffer-Schule

Rimbach.Die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach hat neue Lehrkräfte begrüßt. Schulleiter Timo Helwig-Thome hieß Madeleine Böhm und Leonard Pöppinghaus an der Schule willkommen. Die beiden jungen Lehrkräfte unterstützen das Team in Englisch, Biologie und Erdkunde und als Co-Klassenlehrkräfte.

Über den Zugang von Nadja Fischer war das Kollegium besonders erfreut. Fischer hat im vorigen Halbjahr an der DBS mit einem herausragenden Examen ihr Referendariat beendet und wurde ins Stammkollegium aufgenommen. Sie unterrichtet Ethik und Deutsch und hat außerdem ebenfalls eine Klasse mit einem Kollegen im Co-Klassenlehrerprinzip übernommen. red/Bild: DBS

