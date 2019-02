Neue Lehrer an der GAZ

Reichelsheim.Steter Wechsel gehört zum Alltag an Schulen, auch an der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule. Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht begrüßte dort zwei neue Kollegen.

Wobei Max Kroworsch (Bild) nicht extra begrüßt werden musste, sondern die Urkunde zu seiner Festanstellung in Empfang nahm. Der Chemie- und Biologielehrer hat an der Schule seine zweite Ausbildungsphase im Sommer vorigen Jahres abgeschlossen. Er blieb in Reichelsheim, bekam zunächst einen befristeten Vertrag und jetzt eine der wenigen Planstellen im Schulamtsbezirk.

Thorsten Spall bringt viel Erfahrung mit, ist er doch Fachinformatiker und Diplom-Sozialpädagoge. In einem Zweitstudium hat er sich der Informatik sowie Mathematik und katholischer Religion gewidmet und im Dezember in Ulm sein zweites Staatsexamen abgelegt. Spall stammt aus Wörth am Main und wird zunächst bis zum Sommer vor allem in den Klassen 7 bis 9 Mathematik unterrichten. red/Bild: GAZ

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019