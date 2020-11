Neue LTE-Station in Fürth aufgebaut

Fürth.Der Anbieter Vodafone hat in Fürth eine neue LTE-Station in Betrieb genommen. Nach Angaben des Unternehmens werden so weitere 5000 Einwohner und Gäste im Kreis mit der mobilen Breitbandtechnoligie versorgt. Die neue Station sei der Start für das weitere LTE-Ausbauprogramm von Vodafone im Kreis. Die Investitionskosten habe das Unternehmen komplett aus eigenen Mitteln getragen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es bleibe jedoch noch einiges zu tun: Weiße Flecken gibt es insbesondere beim Mobilfunkempfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung. Bis Mitte nächsten Jahres seien im Landkreis Bergstraße fünf weitere LTE-Bauvorhaben geplant. Dabei wird Vodafone komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen Standorten anbringen. Die geplanten Baumaßnahmen dienten dazu, Funklöcher zu schließen sowie mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten in das Vodafone-Netz zu bringen. Im nächsten Schritt würden die genauen Standorte (Gemeinden und Adressen) vor Ort noch ermittelt und dann die konkreten Bauvorhaben realisiert. Ziel sei es, auch beim mobilen Datennetz LTE eine möglichst flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. red

