Neue Musikanlage für die Carl-Orff-Schule

Lindenfels.Die Reise nach Jerusalem ein beliebtes Spiel unter Kindern, speziell wenn es – wie am Projekttag zum Thema Soziales Lernen an der Carl-Orff-Schule in Lindenfels – nicht darauf ankommt, beim Musikstopp als Erster einen Sitzplatz zu ergattern, sondern als Team auf der immer kleiner werdenden Insel von Stühlen irgendwie Platz zu finden.

Ausscheiden gibt’s nicht, als Gruppe zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen zählt. Ganz nebenbei weihten die Zweitklässler dabei die neue transportable Musikanlage ein, die vom Förderkreis finanziert wurde und ein veraltetes und störanfälliges Gerät ersetzt.

Von nun an können sich die Schülerinnen sowohl drinnen als auch draußen bei astreinen Klängen bewegen und bei den regelmäßigen Schulversammlungen das mitgelieferte Funkmikrofon bei der Moderation nutzen. red/Bild: Schule

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.10.2018