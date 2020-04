Neue Patienten in der Klinik

Winterkasten.Die Eleonoren-Klinik in Winterkasten nimmt ab Montag, 20. April, wieder neue Patienten auf, um die Krankenhäuser in der Region vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu entlasten. Dies teilte Chefarzt Hans-Peter Filz in einer Presseinformation mit.

Seit Mitte März hatte die Einrichtung wegen der Krise ihr Angebot schrittweise heruntergefahren und keine neuen Rehabilitanden mehr aufgenommen, sondern nur laufende Maßnahmen zu Ende gebracht. Ab kommender Woche sollen nun zumindest wieder Patienten zur Anschlussheilbehandlung – also Maßnahmen, die nach einem Krankenhausaufenthalt nötig sind – wieder Plätze in der Reha-Klinik der Deutschen Rentenversicherung bekommen.

„Die frühe Auf- und Übernahme der Patienten aus dem Indikationsbereich der Klinik entlastet die Akutkrankenhäuser und setzt dort wieder Kapazitäten zur Bewältigung der Pandemie frei“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Eleonoren-Klinik in Winterkasten behandelt Magen-Darm-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen mit Schwerpunkt Diabetes mellitus und Übergewicht, Krebserkrankungen und orthopädische Leiden. Das Haus sehe sich „auch in dieser schwierigen Zeit gut vorbereitet und gerüstet für die anstehenden Aufgaben“. red/kbw

