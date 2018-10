Neue Sitzbänke am Lindenfelser Grillplatz

Lindenfels.Den Herbst in seiner ganzen Pracht hat die Lindenfelser SPD kürzlich genossen. Zu einem Grillfest hatten die Sozialdemokraten auf den Grillplatz am alten Steinbruch eingeladen.

Bevor das gemütliche Beisammensein richtig losging, nutzte der Ortsverein die Gelegenheit, um mehrere in Eigenarbeit neu gefertigte Holzbänke an Bürgermeister Michael Helbig zu übergeben. Dieser bedankte sich mit Naturalien und anerkennenden Worten für den Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft.

Während der Ferienspiele war im zurückliegenden Sommer SPD-Ortsvereinsvorsitzender Jochen Terporten von Bürgerseite darauf aufmerksam gemacht worden, dass die bisherigen Bänke am Grillplatz höchst marode waren. Entsprechend kam die Idee auf, in bürgerschaftlichem Engagement neue Sitzgelegenheiten zu fertigen. Mit Unterstützung eines Bauhofmitarbeiters wurde Rubinienholz, das besonders fest ist, besorgt, bearbeitet und mit Füßen versehen, so dass herrliche Bänke entstanden sind, die an der Feuerstelle aufgestellt wurden.

Vier Arbeiter hatten an drei Nachmittagen bei den Arbeitseinsätzen alle Hände voll zu tun. Weitere Bänke hat der Verwalter des Grillplatzes beigesteuert. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018