Neue Trommeln für die Spielleute

Winterkasten.Im Rahmen einer Probe des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Winterkasten erhielten die Musiker eine Spende eines örtlichen Gewerbebetriebs In der Firma, deren Chef auch familiär dem Spielmannszug verbunden ist war bekannt, dass die Musikgruppe der Feuerwehr in diesem Jahr einen neuen Flötensatz und neue Trommeln anschaffen will.

Jochen Rietdorf, neuer Abteilungsleiter und Stabführer, bedankte sich im Rahmen einer Probe in den Firmenräumen nicht nur für die finanzielle Unterstützung, sondern auch dafür, dass die Familie auch eine der beiden Nachwuchsflötenspielerinnen des Musikzuges stellt. Bei den Konzerten und weiteren Anlässen des Spielmannszuges steht die Firma für die digitale Abwicklung mit Programmheften, Plakaten und Präsentationen sowie Filmaufnahmen den Musikern zur Verfügung.

„Konzert mit Freunden“

In der Probe wurden besonders die neuen Stücke „American Patrol“ und „TV-Hits“ geübt, die als besondere Programmpunkte im Mittelpunkt des großen Konzertes der Spielleute am Freitag, 5. April, in der Reichenberghalle in Reichelsheim stehen.

Unter dem Titel „Konzert mit Freunden“ wird die Feuerwehrmusik der Musikzüge Schaafheim-Altheim den Part der Blasmusik übernehmen und dabei Werke wie „Böhmischer Traum“, „Italo Pop“, „Strauß & Co“ und „Mars der Medici“ zum Besten geben.

Im Rahmen des Konzertes wird auch Jugendliteratur präsentiert. Auf dem Programm steht unter anderem „Wickie und die starken Männer“. Der Spielmannszug präsentiert dabei die beiden Nachwuchsflötisten vorstellen. red

