Neue Urnenfelder für Schlierbach geplant

Schlierbach.Der Ortsbeirat und das Evangelische Kirchspiel in Schlierbach verfolgen seit Jahren ein gemeinsames Ziel: Auf dem Friedhof des Dorfs soll wie auf den anderen vier städtischen Friedhöfen eine Möglichkeit geschaffen werden, Urnen zu bestatten, ohne dafür ein Grab kaufen und pflegen zu müssen. Dieser Wunsch mündete nach jahrelanger Diskussion und Beteiligung der Denkmalschutzbehörde in ein Konzept zur umfassenden Umgestaltung des Gottesackers.

Es beschreibt mehrere Urnenfelder und eine Art Mini-Bestattungswald. Steinstelen sollen aufgestellt werden, damit auch die sogenannte „halb-anonyme Urnenbestattung“ möglich ist: Dabei ist die genaue Ruhestätte der Urne nicht gekennzeichnet, aber ein Schild mit dem Namen des Verstorbenen wird an einer Stele angebracht.

Zusätzliche Treppenstufen

Andreas Keil vom städtischen Bauamt präsentierte dem Gremium am vergangenen Montag die Inhalte Konzeptes. In seinem zustimmenden Beschluss will der Ortsbeirat betonen, dass die Schaffung des Urnenfeldes als erstes angegangen werden sollte.

Die vom Wald-Michelbacher Planungsbüro Bretschneider erstellte Entwurfsplanung geht weit über den ursprünglichen Wunsch des Ortsbeirats hinaus und setzt auch die Anregungen des Denkmalschutzes um. Danach sollen zwei Treppenstufen zwischen Friedhofstor und Kirchentür eingebaut werden, da die Steigung des Wegs mehr als sechs Grad beträgt. Der Zugang mit Rollstuhl oder Rollator soll aber möglich bleiben.

Pfarrer ist skeptisch

Das Gefallenen-Ehrenmal soll zum Friedhof gedreht und damit besser integriert werden. Zwischen Kirche und Stickelgräbern stehen heute historische steinerne Grabmale. Sie sollen versetzt und zum Schutz vor Witterungseinflüssen in einer Art Pergola überdacht werden. Eine Verlegung der vorhandenen Wasserstelle und die Errichtung einer zweiten sollen sicherstellen, dass keine Gießkanne weiter als 30 Meter getragen werden muss. Der Ortsbeirat zeigte sich bei diesen Punkten leidenschaftslos.

Zeitgleich mit dem Ortsbeirat, aber an anderer Stelle, beriet der Kirchenvorstand das Konzept. Martin Polivka, in Personalunion Pfarrer des Evangelischen Kirchspiels und Vorsitzender des Kirchenvorstandes, sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass in Schlierbach eine Urnenbestattung zu einem „sozialen Preis“ möglich werden solle. Daran sei dem Kirchenvorstand in erster Linie gelegen.

Die weiteren Vorschläge des Konzepts sieht die Kirchengemeinde durchweg kritisch. Polivka warf auch die Frage nach der Finanzierung auf, weil es der Stadt schon am Geld für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen fehle. Ortsvorsteher Robert Gehrisch bestätigte auf Anfrage, dass im städtischen Haushalt keine Mittel für die Umsetzung des Konzepts vorgesehen sind.

Am 29. Oktober wird sich die Stadtverordnetenversammlung mit dem Friedhofskonzept befassen. Die Beschlüsse der beiden Schlierbacher Gremien werden dem Parlament bis dahin vorliegen.

