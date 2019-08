Neuer Anlauf für die Bürgerquelle

Lindenfels.Zwei Anläufe hat er gebraucht. Nun glaubt Peter Dinkel (Bild: Neu), die Lindenfelser wieder zum Sprudeln gebracht zu haben. Wie berichtet, hat er kurzerhand den Zusammenschluss aus engagierten Bürgern mit der vom ihm selbst gegründeten Darmstadt-Lindenfelser Gemeinschaft (Da-Li) fusionieren lassen. Unter deren Flagge ist auch die Elektrokutsche unterwegs, mit der er Interessierte in Darmstadt und in Lindenfels und Umgebung chauffiert. An ihr prangt nun das neue, gemeinsame Logo von Bürgerquelle und Da-Li. „Es war mit wichtig, das Bürgerquellen-Logo zu erhalten“, betont der Rentner. Auch der Slogan „Bürger bieten besonderes“ solle fortbestehen.

Dabei sah es eine Zeit lang nicht gut um die Bürgerquelle aus. Nachdem sie 1997 gegründet worden war, um ein Forum zu bilden für Bürger, die verschiedene kulturelle Fähigkeiten anboten und 2002 sogar beim Agendawettbewerb des Kreises Bergstraße ausgezeichnet wurde, nahm das Engagement nach und nach ab. 2017 nahm Dinkel einen ersten Anlauf, sie wiederzubeleben. Erstmals seit Langem fand auch wieder ein Bürgerquellenfest statt. Doch es kam zu Differenzen mit anderen Teilnehmern, weswegen der aus Darmstadt zugezogene Lindenfelser seine Bemühungen zunächst einstellte. Die Bürgerquelle drohte ganz zu versiegen, zuletzt war auch ihre Internetseite nicht mehr erreichbar.

Fest im nächsten Jahr möglich

In diesem Sommer folgte nun Dinkels zweiter Anlauf. Mitglieder der Bürgerquelle machten ihn auf die Situation des Zusammenschlusses aufmerksam. Dinkel brachte daraufhin die Fusion ins Spiel und stellte sein technisches Equipment zur Verfügung – unter anderem die Elektrokutsche und sein Büro, von dem aus er die Lindenfelser Wand- und Landzeitung produziert, die unter anderem im Schaukasten am Bürgerhaus aushängt. „Der Hut war frei, ich habe ihn ergriffen“, umschreibt er seine Motivation. Da er Rentner sei, habe er ausreichend Zeit, sich für Bürgerquelle und Da-Li zu engagieren. Anders als bei seinem ersten Anlauf forciert er aber nicht mehr die Umwidmung der Bürgerquelle zu einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation. „Das würde neuen Streit bringen“, ist er überzeugt.

Es folgte eine erste offene Sitzung mit Teilnehmern der Bürgerquelle. Es machten zwar nicht alle Anbieter des Zusammenschlusses mit, berichtet Dinkel. „Viele sind aber mit dabei“, sagt er. Auf der Internetseite seiner Da-Li-Gemeinschaft soll nun auch das Logo der Bürgerquelle eingebunden werden.

Darmstadt und Lindenfels hätten viele Bezugspunkte zueinander, findet der Chauffeur der Elektrokutsche. Es gebe historische Verbindungen, viele Heiner wählten außerdem Lindenfels als Ziel für Ausflüge. Daran wolle er anknüpfen. Auch in Darmstadt ist er mit einer Elektrokutsche unterwegs – das Gefährt diene dort auch als Werbeträger für die Perle des Odenwalds, führt Dinkel aus.

Eins der ersten neuen Projekte der Da-Li-Bürgerquelle findet sich in dem Bau, in dem früher das Hotel „Odenwälder Haus“ untergebracht war, heute ist dort das indische Restaurant Indian Palace. Im hinteren Bereich hat Dinkel eine kleine Dauerausstellung eröffnet, die von der Geschichte des Hauses und der Burgstadt zeugt. Künftig soll es dort auch Führungen geben, Lesungen, Vorträge und einen offenen Bürgerquellen-Stammtisch. Auch ein Bildnis von Bernard Suin de Boutemard, dem 2007 verstorbenen Gründer der Bürgerquelle, ziert dort die Wand.

Doch Dinkel hat noch mehr Ideen, die ähnlich sprudeln, wie er es sich von der Bürgerquelle vorstellt. Der nächste Schritt soll die erneute Beteiligung am Lindenfelser Ökomarkt (1. September) sein.

Im nächsten Jahr könnte es auch wieder ein Bürgerquellen-Fest geben. „Entschieden ist es noch nicht. Aber ich hätte Lust darauf“, sagt Dinkel.

