Neuer Arzt in der Ägivo-Praxis

Lindenfels.Ein neues medizinisches Angebot gibt es in Lindenfels ab dem kommenden Montag, 25. Januar: Der Lorscher Allgemeinmediziner, Orthopäde und Unfallchirurg Zakarya Khalil eröffnet in den Praxisräumen der Ärztegenossenschaft Gesundheitsversorgung im Vorderen Odenwald (Ägivo) in der Nibelungenstraße 103 eine Zweigpraxis.

Möglich wird dies durch eine Kooperation der Genossenschaft mit dem Mediziner aus dem Ried. Khalil werde die Patienten mit sämtlichen konservativen Therapien in der Orthopädie, insbesondere Chirotherapie versorgen, teilten Ägivo-Geschäftsführer Frank Bletgen und Pressesprecherin Heike Grambitter mit.

Sprechzeiten sind – nach telefonischer Anmeldung – mittwochs und freitags von 13 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Die Terminvereinbarung übernimmt während der gesamten Woche das Ägivo-Ärzteteam. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.01.2021