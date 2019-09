Neuer Kurs für Konfirmanden

Winterkasten.Ein neuer Konfirmanden-Kurs startet in der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten am Dienstag, 17. September. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Gemeindezentrum Waldhufenkirche in Winterkasten. Jugendliche des siebten Schuljahrgangs beziehungsweise im Alter von zwölf bis 13 Jahren sind mit ihren Eltern und Erziehungsberechtigten eingeladen.

Besprochen werden vor allem der Ablauf der Konfirmanden-Zeit in der Kirchengemeinde Winterkasten und erste Termine. Auch noch nicht konfirmierte ältere Jugendliche aus Winterkasten und Jugendliche aus anderen Kirchengemeinden können teilnehmen. Nach Möglichkeit sollten das Familienbuch oder ähnliche Unterlagen mitgebracht werden. Das Treffen wird nach Angaben der Kirchengemeinde etwa eine Stunde dauern. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019