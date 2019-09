Neuer Leiter für den Kindergarten

Lindenfels.Nachdem die langjährige Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte Lindenfels, Isolde Rohnstock, in den Ruhestand verabschiedet worden war, hat Alexander Reichert die Nachfolge übernommen. Die Kirchengemeinde freut sich über einen Mann im Team, was auch von den Kindern begrüßt wird,

Am Sonntag, 29. September, führt Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig den neuen Kindergartenleiter in einem Gottesdienst unter Mitwirkung des Kita-Teams ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche Lindenfels in sein Amt ein. Dabei verabschiedet Pfarrerin Grimm-Helbig auch Kirchenvorsteherin Magda Bittau, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus ihrem Amt ausscheidet. Im Anschluss ist ein Empfang im Kirchencafé. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.09.2019