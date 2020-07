Neuer Pfarrvikar übernimmt

Lindenfels.Die katholische Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels hat einen neuen Pfarrvikar: Wolfgang Kaiser (Bild: Katholische Kirche) bezieht in diesen Tagen das Pfarrhaus in der Burgstadt. Ab dem 1. August wird er die ersten Gottesdienste an meiner neuen Wirkungsstätte halten und in verschiedenen Seelsorgebereichen der Pfarrgruppe tätig sein.

Am 30. August soll er mit einem Hochamt in Fürth ins Amt eingeführt werden. Er folgt auf Pater George Arul Jegenathan, der zur Pfarrgruppe Burgholzhausen/Ober-erlenbach versetzt wurde.

Kaiser stammt ursprünglich aus dem Taubertal und zog im achten Lebensjahr nach Biblis. Nach dem Abitur in Bensheim, dem Studium der Theologie und Philosophie in Mainz und in Wien, nach pastoraler Ausbildung und der Tätigkeit als Diakon wurde er 1999 von Kardinal Lehmann zum Priester geweiht. Zuletzt war er 17 Jahre Pfarrer in einer Diaspora-Pfarrei in Mittelhessen. Sein früherer Heimatpfarrer war Erich Löw, der auch lange in Lindenfels gewirkt hat.

„Mir ist wichtig, dass gerade dort, wo katholische Christen in der Minderheit sind, auch unter neuen Voraussetzungen Kirche erfahrbar bleibt“, betont der 56-Jährige. red

