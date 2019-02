Neues Duo übernimmt Vereinsführung

Kolmbach.Ein Generationenwechsel hat sich in der Kolmbacher Feuerwehr vollzogen. Bei der Jahreshauptversammlung standen Neuwahlen auf der Tagesordnung und in einem zügigen Vorgang wurde der Vorstand neu aufgestellt. Marco Knapp wurde zum Vorsitzenden und Tobias Poth zu seinem Stellvertreter gewählt. Nicht mehr für diese Ämter kandidierten Matthias Gammelin und Michael Regel. Beide hatte viele Jahre Vorstandsarbeit in der Feuerwehr Kolmbach übernommen und waren auch in der Wehrführung aktiv. „Es ist schön, dass junge Leute bereit waren den Vorsitz zu übernehmen“, so Gammelin.

Worte des Dankes für Gammelins Aktivitäten sprach Michael Regel aus. Er erinnerte daran, dass dieser 2004 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernommen hatte und 2007 die Leitung des Festausschusses zum Feuerwehrjubiläum.

150 Mitglieder

Im Jahr 2009 wurde Regel zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, nachdem Gammelin bereit war, den Vorsitz in der Feuerwehr zu übernehmen. Für drei Jahre, von 2014 bis 2017, übernahm Gammelin auch die Wehrführung, nachdem sich niemand für diese Aufgabe fand. 2017 gab er sie an Axel Linzmeier weiter. „Es waren schöne Jahre im Vorstand“, blickte Gammelin zurück.

Im weiteren Wahlverfahren wurden Schriftführer Stefan Schuch und Rechner Tobias Theobald in ihren Ämtern bestätigt. Zu Beisitzern wurden Steffen Minich, Michael Regel und Uwe Schreiber gewählt. Stabführer Karl-Heinz Knapp wurde im Amt bestätigt.

Für die Versammlung hatte Gammelin einen Jahresbericht vorbereitet. Darin informierte er darüber, dass der Feuerwehrverein 150 Mitglieder zählt. Der Feuerwehrverein hat kulturelle Aufgaben, mit Einnahmen aus Veranstaltungen kann die Einsatzabteilung ihren Brandschutz verbessern. Im vergangenen Jahr unterstützte der Feuerwehrverein die Einsatzabteilung mit 11 000 Euro für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für das neue Fahrzeug

Eine weitere Aktion, an der auch der Verein beteiligt war, war der Ausbau des neuen Schulungsraumes im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses. Dazu leistete ein Förderbescheid aus dem Projekt „Starke Dorf – Wir machen mit“ wertvolle Dienste. Der Bescheid beinhaltete 4800 Euro.

Für diesen Förderbescheid hatte sich Vorstandsmitglied Stefan Schuch eingesetzt. Um ihn formierte sich eine ganze Gruppe handwerklich versierter Mitglieder, die sich dann auch um den Ausbau kümmerten.

Vom Feuerwehrverein wurde auch die Gestaltung der Kolmbacher Kerb unterstützt, die Anfang November mit einem breiten Programm ausgerichtet wurde. Feierlichkeiten zum Volkstrauertag, ein Ausflug zum Weihnachtsmarkt nach Deidesheim und Weihnachtsfeiern beendeten ein aktives Arbeitsjahr. Mit Worten des Dankes an alle Personen und Institutionen, die die Arbeit der Kolmbacher Feuerwehr unterstütz haben, beendet Gammelin seinen letzten Jahresbericht.

Der Spielmannzug der Freiwilligen Feuerwehr wird vom Karl-Heinz Knapp geleitet. Er betreut 15 Musiker, die sich montags ab 19.30 im Dorfgemeinschaftshaus treffen. Vier Auftritte in Kolmbach wurden absolviert. Gespielt wurde am Sommerfest, am Kerweumzug, am Volkstrauertag am Ehrenmal und zur Weihnachtsfeier. jhs

