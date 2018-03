Neues Fahrzeug hat Feuertaufe bestanden

Der Glattbacher Feuerwehrverein zählt 92 Mitglieder. Der Verein verwaltet die Kasse, sie konnte durch das Einsammeln der Weihnachtsbäume und durch Papiersammlungen aufgebessert werden. Auch Veranstaltungen wie die Kerb, ein Bayrischer Mittag oder die Jahresabschlussfeier sowie das Schafkopfturnier trugen dazu bei. Der Dank des Vorsitzenden Rettig galt allen Helfern.

Der Verein unterstützte die Anschaffungen zur Beladung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges. Dazu gehörte ein tragbarer Stromerzeuger mit Beleuchtungssatz, eine Tauchpumpe und einem Rauchverschluss, welcher die Ausbreitung von Rauch aus einem Brandraum in einen Treppenraum verhindern soll.

In Planung sind beim Glattbacher Feuerwehrverein die Veranstaltungen in diesem Jahr. Am 1. Juli wird eine Wanderung durchgeführt. Zur Kerb wird in diesem Jahr die Band „Lärmfeuer“ erwartet. jhs