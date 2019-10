Neues Festival für Lindenfels

Lindenfels.„Life 2020“ – so soll der Name des neuen Festivals in Lindenfels lauten, das Veranstalter Lennart Scheuren und mehrere seiner Mitstreiter für das nächste Jahr planen. Im Vorfeld dazu wollen die Organisatoren morgen (Donnerstag) im Bürgerhaus über ihre Pläne informieren und dabei auch versuchen, weitere Unterstützer zu beginnen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Geplant ist ein Mehr-Sparten-Kunst-und-Kulturfestival, das an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Stadt Zuschauer anlocken soll. Im Sinne der Nachhaltigkeit und der zukunftsorientierten Jugendarbeit, soll ein Jugend-Kultur-Parlament die Entwicklung des Festivals aktiv mitgestalten.

Hinter Life steht neben Scheuren auch Dieter Kessel, der bis 2008 mit der Kultur-Offensive Mach mit (KOMM) das Burg-Open-Air-Lindenfels organisiert hatte. Die Trägerschaft für das Festival hat der Lindenfelser Verkehrsverein übernommen. red

