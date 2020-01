Neues Festival soll von unten wachsen

Lindenfels.Eine lokale Initiative will für frischen Wind im Lindenfelser Kultur-Leben sorgen. Dafür hat der Tontechniker und Musikproduzent Lennart Scheuren eine Gruppe von Mitstreitern um sich geschart, die gemeinsam ein neues Festival organisieren möchten. Die Premiere soll vom 14. bis 16. August in der Kernstadt und auf der Burg stattfinden. Am Donnerstag kamen rund 50 zumeist junge Leute zum zweiten

...