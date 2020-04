Neues Lindenfelser Feuerwehrhaus nimmt Form an

Lindenfels.Die Arbeiten am neuen Feuerwehrhaus in der Lindenfelser Kernstadt gehen auch in Zeiten der Corona-Krise unverkennbar voran. Das Baugerüst ist schon abgebaut, die Außenarbeiten sind fertig, der Innenausbau weit fortgeschritten. „Die Elektrik ist auch verlegt“, erläuterte Judith Bigalke vom städtischen Bauamt.

Das Gros sei zwar abgearbeitet, einiges stehe aber noch aus. Küche und Flur bekämen noch neue Böden, auch die Arbeit an den Außenanlagen werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, dort soll auch noch ein Ölabschneider installiert werden. Ein Termin für die Fertigstellung stehe noch nicht fest. kbw/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.04.2020