Neujahrsempfang der Stadt

Lindenfels.Die Stadt Lindenfels lädt zu ihrem Neujahrsempfang am Sonntag, 13. Januar, ab 11 Uhr, ein. Ausnahmsweise ist das Treffen im Dorfgemeinschaftshaus in Kolmbach, da das Bürgerhaus in der Lindenfelser Kernstadt derzeit renoviert wird.

Zu Beginn des neuen Jahres wird Bürgermeister Michael Helbig einen Rückblick auf das vergangene und einen Ausblick auf das neue Jahr geben. Außerdem sollen in diesem Rahmen die erfolgreichsten Sportler des zurückliegenden Jahres geehrt werden.

Chöre treten auf

Für musikalische Umrahmung sorgen die Chöre Rainbow-Kids und Rainbow-Teens aus Winterkasten unter der Leitung von Simone Spielmann. Unterstützt werden sie von Tänzerinnen aus Fürth unter der Leitung von Steffi Niehren. Dargeboten werden Stücke aus dem Musical „Die Lernfabrik“ von Stephan Lauterbach.

Wie alljährlich bietet der Lindenfelser Neujahrsempfang Gelegenheit zu zwanglosen Gesprächen der Bürger untereinander und mit den Vertretern der Stadt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.01.2019