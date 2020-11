Neujahrsempfang in Lindenfels abgesagt

Lindenfels.Aufgrund der Corona-Epidemie und möglicher Infektionsgefahren hat der Magistrat von Lindenfels beschlossen, den für den 28. November geplanten adventlichen Seniorennachmittag abzusagen.

Auch der für den 10. Januar geplante Neujahrsempfang mit der Ehrung der besten Sportler der Stadt in diesem Jahr werde nicht stattfinden, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt schließe sich damit einer Empfehlung der Bürgermeisterrunde des Kreises Bergstraße an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.11.2020