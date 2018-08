Anzeige

Das Lindenfelser Nierenzentrum könnte in den kommenden Monaten in eine neue Bleibe umziehen. Die neuen Eigentümer des Luisenkrankenhauses planen, sie in der früheren Zwick-Klinik anzusiedeln, direkt im Schatten des früheren Hospitals.

Darüber informierte Günter Flottmann, Prokurist der Darmstädter Emon-Vermögensverwaltung, diese Zeitung. Das Unternehmen hatte zum Jahreswechsel sowohl das Luisenkrankenhaus als auch die Zwick-Klinik gekauft. Bereits im April hatte Flottmann bekanntgegeben, dass der Mietvertrag des Nierenzentrums auch bei den neuen Eigentümern gelten werde und die Einrichtung in Lindenfels bleiben kann.

Mehr dazu in der Freitag-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.