Nikolaus versucht sich an der Ukelele

WINTERKAStEN.Dass der SV Winterkasten am Nikolausabend zum Fest einlädt, hat Tradition. In diesem Jahr waren wieder viele Kinder aus dem Ort und der Umgebung in Begleitung zahlreicher Erwachsener dabei.

Beste Stimmung herrschte in der großen Runde und die Kinder freuten sich natürlich riesig über die Geschenke, die ihnen der Nikolaus mitgebracht hat. Der hatte aber nicht nur Säcke voller Präsente im Gepäck, sondern auch eine Ukulele zum gemeinsamen Singen mit den Mädchen und Jungs. Bei Deftigen und Süßem von der Speisekarte bot das Beisammensein zugleich den Erwachsenen Gelegenheit zum geselligen Miteinander. Gudrun Katzenmeier, die den Abend mit ihrem Team organisiert hatte, zeigte sich am Ende des Abends rundum zufrieden mit der Resonanz und dem Verlauf. thz/Bild: Zelinger

