Der Verein Kubus ist bei der Ganztagsbetreuung inzwischen an neun Schulen aktiv. Im nächsten Jahr wird als zehnte die Melibokusschule in Zwingenberg dazukommen. Der Verein wachse in diesem Bereich am stärksten, sagte sein Geschäftsführer Thomas Jungfleisch.

Nach der umfassenden Modernisierung und Vergrößerung des Albert-Schweitzer-Hauses sei nun aber ein Punkt gekommen, wo Kubus sich konsolidieren müsse. Immerhin wird das Lindenfelser Heim in diesem Jahr erstmals kein Zuschuss-Geschäft sein.

Trotzdem hat der Verein noch ein großes Projekt vor sich: 2020 läuft die Nutzung des Feriendorfes Kröckelbach als Flüchtlingsunterkunft aus. Das Dorf gehört ebenfalls Kubus. Der Verein will es wieder touristisch nutzen, auch in Kombination mit dem Albert-Schweitzer-Haus. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.08.2018