Noch einmal fischen am See

Lautertal.Mit dem letzten Hegefischen am vergangenen Wochenende steht die Saison des Angelsportvereins (ASV) Lautertal vor ihrem Abschluss. Nur das Abangeln am Sonntag, 7. Oktober, steht noch als abschließende gemeinsame Veranstaltung im Terminplan.

Der Silbersee bleibt aber weiterhin für die Mitglieder geöffnet. Der Fischbestand hat die Hitzeperiode des diesjährigen Sommers gut verkraftet. Hilfreich waren dabei auch die Übungen der Gadernheimer Feuerwehr, die den Sauerstoffgehalt des Gewässers anreicherten. Der Verein war auch wieder mit einem Fischstand an der Gadernheimer Kirchweih vertreten. Angeboten wurden frisch geräucherte Forellen sowie Matjes-, Bismarck- und Lachsbrötchen.

Mit Motivwagen auf der Kerb

Die Jugendabteilung beteiligte sich mit ihrem Jugendwart Hans-Martin Kämmerer erstmals mit einem gut angekommenen Motivwagen am Kerweumzug. Unterstützt wurde die Aktion von Sven Kiewitz, auf dessen Anwesen der Wagen hergerichtet wurde und der auch den mit Schilf geschmückten Motivwagen sicher durch die Straßen steuerte.

Als nächster Termin steht am Samstag, 13. Oktober, eine Planwagenfahrt durch die Weinberge von Freinsheim/Pfalz auf dem Programm. Es folgt in den Herbstferien eine Freizeit der Jugendabteilung in Driedorf.

Am Mittwoch, 21. November, trifft sich ein Arbeitskreis zur Überarbeitung der Satzung und Gewässerordnung. Die Jahreshauptversammlung ist auf Samstag, 12. Januar des kommenden Jahres terminiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018