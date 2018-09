Noch Karten für das Jubiläumskonzert

Winterkasten.Es gibt nach wie vor reichlich Karten für das große Jubiläumskonzert des Männergesangvereins Liederkranz Winterkasten am Samstag, 6. Oktober, in der Reichenberghalle in Reichelsheim. Darauf weist Vize-Chorleiter Joachim Schramm hin, der den Kartenverkauf abwickelt.

Er sei mehrfach darauf angesprochen worden, dass das Konzert schon ausverkauft sei. Dies ist jedoch nicht der Fall, da die Halle in Reichelsheim mehr als doppelt so viele Zuschauer fasst als das Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus, das beim Konzert im Frühjahr aus allen Nähten zu platzen drohte. ppp

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.09.2018