Norbert Heeb zeigt Bilder in Lindenfels

Lindenfels.Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels besteht seit zehn Jahren. Im Rahmen dieses Jubiläums hatte der Trägerverein eine exklusive Kunstausstellung mit Malereien und Zeichnungen von Norbert Heeb (BILD: Museum) geplant. Die Vernissage war für den 18. April vorgesehen gewesen. Auf Grund der Corona-Epidemie, die mit einer längeren Schließung des Museums verbunden war, war allerdings einvernehmlich zwischen dem Künstler und dem Trägerverein des Museums beschlossen worden, die Ausstellung zu verschieben.

Jetzt steht fest, dass die Werks Norbert Heebs ab Samstag, 18. Juli, im Drachenmuseum zu sehen sein werden. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr. Die Bilder des Bensheimer Künstlers zeigen Stillleben und Porträts von Menschen und Tieren, die er dafür eindrucksvoll und teilweise fotorealistisch in Pastellkreide, Bleistift, und Öl auf der Leinwand abbildet.

Norbert Heeb ist Jahrgang 1957 und in Bensheim geboren. Er entdeckte erst vor einigen Jahren seine Leidenschaft für die Malerei. Heeb besuchte sechs Jahre lang die Kunstschule Vadim Lapinskij in Seeheim und absolvierte vier Semester Malen und Zeichnen an der Hochschule für bildendende Künste – Städelschule in Frankfurt.

Norbert Heeb ist sehr vielseitig, was Motive und Techniken betrifft. Seine Kunstwerke treffen den Zeitgeist und strahlen beim Betrachten Harmonie und Lebensfreude aus. Der Künstler hat seine Werke bereits in mehreren Ausstellungen präsentiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.07.2020