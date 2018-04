Anzeige

Lindenfels.Heute und morgen, 27. und 28. April, wird in Lindenfels die SOS-Notfalldose vorgestellt. Die Aktion im Nahkauf Lindenfels beginnt am heutigen Freitag um 14 Uhr und am morgigen Samstag ab 9 Uhr.

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsaktion von DRK Lindenfels, Nahkauf und Stadt Lindenfels. Ursprünglich kam die Initiative aus dem Kreisgesundheitsamt.

Der Gedanke dabei: Im Notfall muss es bekanntlich schnell gehen. Deshalb ist es notwendig – manchmal auch lebensrettend – dass wichtige Notfalldokumente, wie Impfpass, Medikamentenplan, Patientenverfügung, ärztliche Verordnungen, Kontaktdaten des Hausarztes und Ähnliches griffbereit zur Verfügung stehen. Dafür eignet sich die SOS-Notfalldose. Sie soll ihren Platz im Kühlschrank finden. Die dazugehörigen Aufkleber sollen im Bereich der Wohnungstür angebracht werden.