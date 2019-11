Notfalldose zur Blutspende

Lindenfels.Zu seinem letzten Blutspendetermin in diesem Jahr lädt der DRK-Ortsverband Lindenfels alle potenziellen Blutspender für heute (Montag) ein. Treffpunkt ist im Bürgerhaus Lindenfels.

Jeder Spender erhält dieses Mal eine Notfalldose. Mit den richtigen Inhalten ausgestattet, kann die Dose zum Lebensretter werden. Die Dose gehört in die Kühlschranktür, so kann sie bei einem Notfall schnell von den jeweiligen Rettungskräften gefunden werden. Ein Aufkleber an der Eingangstür und an der Kühlschranktür weist die Einsatzkräfte auf die Rettungsdose hin.

Monika Hoffmann und Uwe Hofmann spendeten einen großen Teil der Dosen, die jetzt kostenfrei an die Blutspender ausgegeben werden, weitere Dosen sponsert das DRK Lindenfels. cs

