Odenwälder Künstlerin stiftet Collage in Acryl

Lindenfels.Eine Collage auf Malkarton in Acryl war Teil der Trilogie „Mörderische Kunst im Odenwald“, welche die Künstlerin Heide Schmidt-Zitzmann aus Michelstadt in einer Gemeinschaftsausstellung 2019 in Erbach ausgestellt hatte. Jetzt hat sie die Collage dem Deutschen Drachenmuseum in Lindenfels gestiftet. Peter C. Woitge in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Trägervereins zeigte sich sehr erfreut über das Bild, welches die bereits vorhandenen Exponate zum Nibelungenlied sehr gut ergänzt.

Atelier in Michelstadt

Heide Schmidt-Zitzmann hat ihr Atelier Am Hollerbusch in Michelstadt. Sie hat an der Humboldt-Universität Berlin Germanistik, Kunsterziehung und Pädagogik studiert. Daneben hatte sie bei mehreren Malern Unterricht. Sie selbst unterrichtete in der Sekundarstufe 1 und an der Berufsschule.

Seit 1975 zeigte sie ihre Werke in Einzelausstellungen und ab 2017 in Gemeinschaftsausstellungen im Odenwald. Wie die Künstlerin zu ihren Bildern sagt, ist es durch das Spiel mit dem Zufall immer ein spannender Prozess, Portraits, Hunde, Blumen oder Stillleben bildnerisch umzusetzen.

