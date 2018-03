Anzeige

Lindenfels.Die Odenwälder Bobfahrerin Anna Köhler hält sich bisher wacker bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Mit ihrer Anschieberin Erline Nolte steht die in Lindenfels geborene und in Reichelsheim aufgewachsene Pilotin nach zwei Läufen auf Platz zwölf. Heute wird es noch einmal spannend für sie: Ab 12.40 Uhr starten die beiden letzten Läufe der Bobfahrerinnen. kbw/Bild: dpa.