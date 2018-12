Ökomarkt am Sonntag auf der Burgstraße

Lindenfels.Neue Anbieter werden das Angebot beim Lindenfelser Ökomarkt am kommenden Sonntag, 2. September, bereichern. Geopark-Ranger bieten außerdem wieder Führungen rund um die Burg an.

Der Markt ist in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in der Burgstraße in Lindenfels geöffnet. Der Eintritt ist frei. Naturprodukte, Essen und Trinken, Dienstleistungsangebote, Informationen und Angebote für Kinder sollen

...