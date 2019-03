Ökumenischer Gottesdienst

Lindenfels.Es ist in Lindenfels schon Tradition: Christen beider Konfessionen feiern am Pfingstmontag gemeinsam den Gottesdienst. Die Kirchengemeinden laden für den 21. Mai um 10 Uhr in die katholische Kirche ein. Diakon Christof Zeiss, Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig und Prädikantin Betty Vanhold leiten die Feier.

Der Gottesdienst steht unter dem Motto „Aufbruch zur Einheit“ und wird musikalisch vom

...