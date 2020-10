Fürth.Heute (Mittwoch) ist in der Zeit von 16 bis 18 Uhr eine offene Kirche in der evangelischen Kirchengemeinde in Fürth. In der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr können dabei von den Besuchern Gesangbuchlieder gewünscht werden, die von Orgel und Gesang vorgetragen werden.

Um 17.45 Uhr gibt es ein gemeinsames Gebet. Dazwischen kann die Zeit für die eigene Andacht und zum Gespräch genutzt werden. red

