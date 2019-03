Lindenfels.Beim TSV Lindenfels gibt es ein neues Angebot: An jedem ersten Mittwoch im Monat ist in der Zeit von 17 bis 19 Uhr offenes Turnen in der Turnhalle der Carl-Orff-Schule.

Teilnehmen kann jeder und jede, egal welche Altersstufe, egal welches Turnlevel. Eine Anmeldung ist nicht nötig, man kann spontan mitmachen. Betreut und beaufsichtigt wird die Gruppe von Übungsleitern des Vereins, die zur Hilfestellung und für Fragen zur Verfügung stellen.

Das Angebot entstand aus dem Wunsch ehemaliger Turner des TSV, die keine Zeit mehr für regelmäßiges Training haben, aber trotzdem gerne ihre Fähigkeiten ausprobieren oder verbessern möchten. Da der TSV aus personellen Gründen keine Leistungsturngruppe anbieten kann, ist das offene Turnen eine zwanglose Alternative dazu.

Aus versicherungstechnischen Gründen sollten die Teilnehmer Mitglied beim TSV sein oder werden.

Die Termine vor den Sommerferien sind: 6. März; 3. April; 8. Mai; 5. Juni. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.03.2019