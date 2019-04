Oftmals sind drei Predigten gleichzeitig in Arbeit

Odenwald.Die Sonntage, an denen sie auf der Kanzel steht, beginnt Ruth Vetter mit dem stets gleichen Ritual. In der Früh setzt sie sich an den Küchentisch mit Blick in den Garten, trinkt ihren Kaffee und geht ihre Predigt noch einmal in Ruhe durch. So wird es auch am 28. April sein – am kommenden Sonntag, an dem Ruth Vetter ihre 1000. Predigt hält.

Für Vetter ist es ein Jahr der Jubiläen: Sie ist auch seit 25 Jahren als Prädikantin im Dienst. Am 22. Februar 1994 wurde sie bevollmächtigt. Den ersten Gottesdienst hielt sie aber schon während ihrer Ausbildung, als nämlich der Brensbacher Pfarrer im November 1992 erkrankte und Vetter einsprang. Seitdem hat sie im Schnitt 40 Predigten pro Jahr gehalten. 2018 waren es sogar 52 Gottesdienste, davon vier Trauungen und zwei Beerdigungen.

Die Verwaltungsfrau an eine Liste geführt, welchen Gottesdienst sie wo, wann und mit welchem Predigttext gehalten hat. Der Spitzenreiter ist Neunkirchen mit etwa 130 Gottesdiensten. Mit Ausnahme von Dieburg, Klein-Umstadt, Hergershausen und Messel war sie schon in allen Kirchengemeinden des evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Dazu kommen Gottesdienste in den Nachbardekanaten. Am dramatischsten seien zwei Baby-Beerdigungen gewesen. Bei einem Baby, dessen Elternpaar sie getraut hatte, nahm sie auch die Nottaufe vor. „Das geht einem nach“, betont sie.

Die 65-Jährige stammt aus Nieder-Kainsbach, wo sie immer noch lebt. Als ihre beiden Kinder noch klein waren, begann Vetter als Pfarramtssekretärin in Brensbach. Zu dieser Zeit wurde der Wunsch größer, sich mit Theologie zu beschäftigen. Für ein Theologiestudium sei sie zu alt gewesen. So wurde sie Lektorin und dann Prädikantin. Später arbeitete Vetter als Verwaltungskraft erst im Dekanat Reinheim und nach der Fusion im Dekanat Vorderer Odenwald.

Etwa zehn bis 15 Stunden sitzt Vetter an der Gottesdienstvorbereitung. Meist hat sie drei Predigten parallel in Arbeit. Das habe schon fast Suchtfaktor. „Was mir gefällt, ist, Bezüge zur Gegenwart herzustellen“, sagt sie. Vetter lässt sich gerne etwas einfallen, arbeitet mit Symbolen oder gibt den Menschen etwas mit auf den Weg – sei es einen Segen oder eine Kleinigkeit, die zum Gottesdienst passt. Bei Hochzeiten und Beerdigungen überreicht sie im Anschluss die Predigt.

„Man erlebt schon einiges“, sagt die Prädikantin und berichtet von einem Mann, der im Gottesdienst zusammengebrochen sei. Ein anderes Mal sei beim Abendmahl die Hostie heruntergefallen. Auch der Konfirmand, der im Gottesdienst seine Mütze nicht absetzen wollte, bleibt ihr in Erinnerung. „Mein Glaube lebt mit mir mit“, sagt die Nieder-Kainsbacherin. Ihr Leitspruch stammt aus Jesaja 43,1: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ Diesen Satz höre sie gerne. Er drücke aus, dass Gott sich für sie verantwortlich wisse. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019