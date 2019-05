Oldtimer in Schlierbach

Schlierbach.Die Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal (IMS) lädt zur 28. Odenwald-Classic mit Oldtimertreffen ein. Termin ist am 1. und 2. Juni (Samstag und Sonntag). Die Ausfahrt ist in eine touristische und eine sportliche Wertung aufgeteilt. Die Streckenlänge beträgt etwa 120 Kilometer in der touristischen Wertung und rund 150 Kilometer in der sportlichen Wertung und besteht aus zwei Schleifen. Die zweite Schleife ist für Fahrzeuge bis Baujahr 1945 optional.

Während der Fahrt sind Kontrollstellen anzufahren, und an manchen müssen Fahrer und Beifahrer zum Teil recht knifflige Aufgaben lösen. Die IMS-Odenwald-Classic zählt zum Odenwald-Oldtimer-Pokal. Teilnahmeberechtigt sind Automobile bis Baujahr 1989.

Die Motorräder starten am Sonntag im Rahmen des Oldtimertreffens. Sie werden nach der Fahrervorstellung auf eine Strecke von etwa 50 Kilometern Länge mit Kontrollstellen geschickt.

„Wie Teilnehmer immer wieder bestätigen, ist die Ausfahrt, die von vielen Helfern gestemmt wird, sehr gut organisiert“, schreibt die IMS. Soweit Plätze frei sind, sind am Samstag- und Sonntagmorgen Nachnennungen möglich.

Am Sonntag besteht die Möglichkeit, gegen einen Obolus in einem Oldtimer mitzufahren. Die Einnahmen werden aufgestockt und einem guten Zweck zugeführt. red

Info: Weitere Informationen und Ausschreibung unter ims-schlierbachtal.de

