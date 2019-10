Oldtimertreffen brachte Geld für die Carl-Orff-Schule

Lindenfels.Mit einem musikalischen Dankeschön hatten die Vertreter der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal (IMS) nicht gerechnet, als sie mit zahlreichen Oldtimern auf den Hof der Carl-Orff-Schule fuhren. Anlass war die Übergabe von 850 Euro für den Förderkreis der Schule.

Beim Oldtimertreffen anlässlich der 28. IMS-Odenwald-Classic im Juni hatten die Besucher die Möglichkeit, in einem Oldtimer durch Schlierbach zu fahren. Der Traum wurde gegen eine Geldspende von fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder gerne erfüllt. Insgesamt 80 Fahrten wurden gebucht; 420 Euro kamen zusammen. Die IMS legte noch etwas drauf, und so übergab Vorsitzender Gilbert Rest (rechts) nun 850 Euro. Iris Burkhardt (links daneben), die rührige Vorsitzende des Förderkreises, bedankte sich bei allen Mitwirkenden für die Unterstützung. Als kleine Überraschung und als Dankeschön überreichten die Jungen und Mädchen einen selbst gebastelten Pokal an die Spender. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.10.2019