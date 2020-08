Online-Gottesdienst in Winterkasten

Winterkasten.Für den kommenden Sonntag, 23. August, lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten ab 9 Uhr wieder zu einem Online-Gottesdienst aus dem Pfarrgarten in Winterkasten ein. Der Anti-Corona-Minichor, die Organisten Andreas Schäfer und Christian Gärtner, letzterer als Kameramann, und Pfarrer Sebastian Hesselmann gestalten ein hoffnungsvolles Miteinander mit der Online-Gemeinde daheim mit gut (mit)singbaren Liedern.

Thematischer Schwerpunkt ist der mögliche Umgang mit Krisen und Durststrecken im Leben. Der Gottesdienst ist über die Homepage der Gemeinde (ev-kirche-winterkasten.jimdofree.com) oder direkt über die Plattform Youtube abrufbar.

Der nächster Präsenzgottesdienst im Pfarrgarten in Winterkasten soll dann am Sonntag, 30. August um 10 Uhr (bei Regen oder Bodennässe in der Kirche). red

