Operette „Die lustige Witwe“ auf Burg Lindenfels

Lindenfels.Franz Lehárs Operette „Die lustige Witwe“ feierte weltweit riesige Erfolge in unzähligen Bühnenaufführungen. Zudem lockten auch mehrere Verfilmungen des Stücks ganze Heerscharen an Zuschauern in die Kinos und vor die Fernsehbildschirme. Der Grund für diese bis heute anhaltende Begeisterung sind vor allem die vielen berühmten Melodien wie etwa das „Vilja-Lied“, „Da geh’ ich zu Maxim“ oder das Duett „Lippen schweigen“.

Die Opera Classica Europa gastiert mit Lehárs Publikumsmagnet am Freitag, 19. Juni auf Burg Lindenfels. Beginn ist um 19.30 Uhr, Wie in den Vorjahren erwartet die Besucher wieder eine klassische Aufführung mit internationalen Gesangssolisten, Chor, renommiertem Orchester, prächtigen Kostümen und stimmungsvoller Beleuchtung.

Aus dem Inhalt: Die Vorgeschichte spielt im verarmten Kleinstaat Pontevedro und handelt von der Liebe zwischen Graf Danilo und Hanna, einem einfachen Mädchen vom Lande. Da Hanna nicht standesgemäß ist, darf der Graf seine Angebetete nicht heiraten und wird unter Androhung der Enterbung gezwungen, die Beziehung zu lösen. Danilo wird nach der Trennung nach Paris geschickt und lenkt sich dort mit den vielen Verlockungen des Nachtlebens ab. Indessen hat es Hanna zu Hause geschafft, sich den reichen Hofbankier Glawari als Ehemann zu angeln. Dieser verstirbt jedoch kurz nach der Hochzeit.

Handlung spielt in Paris

Hier beginnt die Handlung der Operette: In Paris, auf dem Ball der Gesandtschaft von Pontevedro, wartet man auf die millionenschwere Witwe Hanna, von der man erhofft, dass sie sich nicht mit einem Franzosen, sondern mit einem Landsmann vermählt und damit den Kleinstaat finanziell unterstützt. Ausgerechnet Hannas alte Liebe, Graf Danilo, hat der Gastgeber des Balls, Baron Mirko Zeta, als Ehemann ins Auge gefasst. Der Auserwählte liebt Hanna zwar immer noch heimlich, weigert sich jedoch hartnäckig, weil ihn die Probleme seines Vaterlands nicht interessieren und weil er nicht in Verdacht geraten möchte, Hanna nur wegen ihres Reichtums heiraten zu wollen. Da es außerdem noch reichlich andere Heiratsanwärter gibt, nimmt eine turbulente Komödie ihren Anfang.

Das Lindenfelser Busunternehmen Omnibusreisen Schmidt hat wieder eine Tagesfahrt zu der Veranstaltung ausgeschrieben. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 06255/96810.

Für die Besucher verkehrt wieder ein Shuttlebus vom Parkplatz in der Kappstraße, der ab dem Löwenbrunnen am Bürgerhaus auch diejenigen mitnimmt, denen der Weg auf die Burg zu beschwerlich ist.

Mit der Aktion „Klassik und Kulinarisches“ runden einige Betriebe der Vereinigung der Lindenfelser Hotels und Gaststätten die Veranstaltung ab. Hier kann sich das Publikum ganz ohne Hast auf den musikalischen Abend einstimmen.

Für die Besucher auf der Burg werden vor der Veranstaltung und in der Pause ausgewählte Getränken sowie Salz- und Laugengebäck gereicht.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.02.2020