Ortsbeirat ohne Parteien

Kolmbach.Für die nächste Kommunalwahl am 14. März hat sich eine Wählergruppe mit dem Namen „Bürger für Kolmbach“ aufgestellt. Wie Ortsvorsteher Kurt Dersch informiert, möchten die Kolmbacher als eine Wählergemeinschaft in die die nächste Legislaturperiode gehen, einen Ortsbeirat unter den gängigen Listenverbindungen soll es nicht geben. „Die Bürger von Kolmbach sind aufgrund des Verhaltens von SPD und LWG sowie CDU in der Angelegenheit Bauschuttrecyclinganlage tief enttäuscht, sie sind daher nicht mehr bereit, sich auf einer Liste der Parteien zu engagieren“, hatte Dersch schon im November erklärt. „Nun ist die Gemeinschaft auf dem Weg zur Kommunalwahl einen weiteren Schritt vorangekommen“, fügte er nun hinzu.

Eine Mitgliederversammlung hat unter den derzeitigen Hygienebedingungen stattgefunden. Dabei wurde eine Liste mit Kandidaten aufgestellt. Auf der finden sich Kolmbacher, die schon Erfahrungen im Ortsbeirat gesammelt haben und weitere engagierte Bürger. „Mit diesem Wahlvorschlag haben wir eine hervorragende Mischung aus erfahrenen Ortsbeiratsmitgliedern und Neulingen sowie Männern und Frauen gefunden, die sich für die Belange unseres Stadtteils Kolmbach und der Bürger einsetzen wollen“, so Dersch, der an erster Stelle auf dieser Liste steht. Ihm folgen Bärbel Bader, Wolfgang Rausch, Claudia Groer, Ulrich Pietraß, Birgit Wolf, Christoph Rettig, Matthias Gammelin, Hartwig Haas und Stefan Ringer.

Viel Arbeit steht an

Die Aufstellung der Kandidaten wurde von den Mitgliedern der Wählergruppe einstimmig beschlossen. Alle Bürger, die bereit sind, für den Ort bei der Gestaltung für die Zukunft mitzuwirken, wissen, dass einiges an Arbeit auf sie zukommt. „An Aufgaben für einen neuen Ortsbeirat mangelt es nicht“, weiß Ortsvorsteher Dersch. An oberster Stelle steht die Sanierung der Bürgersteige entlang der B 47, diese müssen schon allein aus Sicherheitsgründen dringend bearbeitet werden. „An vielen Stellen sind Straßenschäden vorhanden und einige Straßen müssen grundhaft erneuert werden.“ Weitere Aufmerksamkeit gilt dem Feuerwehrgerätehaus, dessen Dach undicht ist. Geplant ist auch ein Anbau an das Gerätehaus. Vor einigen Monaten wurde beschlossen, dass Kolmbach am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen möchte. Hier gilt es, Ideen zu sammeln, wie für die Zukunft das Leben im Ort gestaltet werden soll.

Ein Schritt in die Zukunft für die Entwicklung des Ortes wurde nun mit der Gründung der Wählergruppe „Bürger für Kolmbach“ (BfK) gemacht. Wie Kurt Dersch informiert wurde inzwischen der Wahlvorschlag bei der Wahlleitung im Rathaus mit den nötigen Unterstützungsunterschriften eingereicht. „Ich blicke der Kommunalwahl mit Zuversicht entgegen“, so Kurt Dersch.

