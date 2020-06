Ortstermin im Rotenbergweg

Lindenfels.Der Bauausschuss der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung trifft sich am Dienstag, 23. Juni, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus in Lindenfels. Zuvor sind die Ausschuss-Mitglieder für 18 Uhr in den Rotenbergweg eingeladen, wo eine Ortsbesichtigung ansteht.

Dabei geht es um eine Änderung des dortigen Bebauungsplans, die anschließend in der Sitzung beraten werden soll. Zuvor besprechen die Stadtverordneten eine Machbarkeitsstudie, die im Rahmen einer Bauland-Offensive Hessen in Kolmbach möglich wäre. Außerdem geht es um die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft, die sich um die Verwertung des Klärschlamms im Abwasserverband Obere Gersprenz kümmern soll. Der Verband reinigt unter anderem das Abwasser aus Winterkasten.

Die Aufstellung eines Bebauungsplans für einen Teil der Hohensteinstraße in Schlierbach wird außerdem beraten. Und es geht um die Übernahme der früheren Parkplätze des Luisenkrankenhauses im Parkhaus durch die Stadt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.06.2020